Le monde de la culture en difficulté

Des cellules de crise mises en place dans les différents centres hospitaliers pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mais à Issoudun le personnel non hsopitalier a aussi son mot à dire dans la gestion de la crise.



La culture à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Avec les mesures sanitaires, plus question d'aller à un concert ou autre spectacle vivant. Quelle suite envisager pour le secteur ? On ouvre un dossier dans cette édition.



Dans le reste de l'actualité, nous fêtons un anniversaire, celui du père Michel Trémine. Il a célébré ses 100 ans le 9 mai dernier. Nous reviendrons sur sa vie au sein de notre diocèse.