Le Mont des Alouettes réhabilité pour l'accueil touristique

La deuxième phase de réhabilitation du Mont des Alouettes a débuté et ce jusqu’en juin. Emblématique de la Vendée, le site classé aux monuments historiques va retrouver allure et verdure. 25 places de parking bus et voitures vont voir le jour avec des sanitaires et surtout davantage d’espaces verts et des plantations de genêts comme il y en existait autrefois. Maxence Eloi.