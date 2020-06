Le Mont Saint Michel déserté pendant le confinement

C'est un haut lieux de patrimoine français et du christianisme. Le Mont Saint Michel vient de connaître un épisode unique dans son histoire millénaire. Deux mois entier sans aucun pèlerin. Le mont était fermé aux visiteurs en raison de l'épidémie. Et pourtant, c'est le deuxième site touristique le plus visité de France. Désormais, la vie reprend progressivement son court. Je vous emmène sur ce rocher où fut construit il y a 1 300 ans, une abbaye. Direction le Mont Saint Michel. Partons à la découverte de ce lieu d'exception déserté, avec trois grands acteurs : une religieuse du mont, un guide de la Baie et le nouveau maire de la commune.