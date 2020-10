Pénurie de vaccins pour la grippe saisonnière dans le Morbihan ! De plus en plus de pharmacies arrivent au bout des stocks.

Le département n’échappe pas à cette tendance nationale. De plus en plus de pharmacies sont en ruptures.

Pourtant, cette année, 13 millions de doses ont été produites contre 11 millions en 2019.

Et d'après le Journal du Dimanche, dèja 5 millions de doses se sont écoulées.

Illustration à Lorient dans la pharmacie Jahier-Billoir avec Elisabeth Billoir, pharmacienne titulaire au micro de Pierre Girault.