Le mouvement du nid lutte contre de nouvelles formes de prostitution

Depuis 1974, le mouvement du nid lutte contre la prostitution. Un phénomène qui a évolué et qui oblige les bénévoles à adapter leurs actions.



Depuis neuf mois, un service d'accueil mobilité professionnelle a été créé sur le territoire d'Agglopolys. Sa mission : être un interlocuteur qui facilite l'installation de nouveaux travailleurs dans l'agglomération. On fera un bilan de cette initiative dans ce journal



Ciel mitigé demain. Un peu de soleil et quelques nuages sont attendus. Les températures seront autour des 10 degrés.