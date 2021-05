Le Mouvement Européen lance ses "Entretiens européens du Grand Est"

"La région gère un certain nombre de fonds européens"

Dans le cadre des élections régionales 2021 et lors de ces “Entretiens européens du Grand Est”, chacun des candidats sera invité à partager ses engagements européens et échanger avec le public autour des enjeux européens et transfrontaliers pour la Région Grand Est.

Aurélie Filippetti, Brigitte Klinkert, Eliane Romani et Jean Rottner sont invités à tour de rôle chaque lundi pour un entretien retransmis en vidéo sur les pages Facebook des sections locales du Mouvement Européen.

Hervé Moritz, vice-président du Mouvement Européen - Alsace, présente les missions de l'association.