Le musée de la visitation de Moulins vous attend

Depuis le 19 mai et la réouverture des lieux de culture, vous pouvez enfin venir découvrir l'exposition temporaire "papiers plumes et pinceaux" qui se tient à l'espace patrimoine 83 rue d'Allier à Moulins.

Une exposition consacrée aux travaux réalisés par les visitandines pour qui le dessin et la peinture occupent une place importante parmi les créations.

Il s'agit de petites images et de décors muraux, en passant par l'enluminure de beaux livres.

Pour Jean Foisselon, le directeur adjoint, c'est l'occasion de porter un autre regard sur la vie monastique