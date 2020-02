Le Musée des 24 Heures va restaurer une voiture ayant participé à la course

Le Salon Rétromobile ouvre ses portes aujourd'hui, mercredi 5 février, jusqu'au au 9 février 2020 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. C'est le grand rendez-vous des amoureux des véhicules de collections. Si la voiture est très représentée, on trouvera toute sorte d'engins mobiles, jusqu'aux fameux blindés sortis du Musée de Saumur.

Le Musée des 24 Heures est également présent sur le Salon avec de nombreuses actualités et véhicules pour le musée manceau. Hommage à Henri Pescarolo, Grand Prix de la Fondation du Patrimoine pour la restauration d'une Ford GT40 ou encore prêts de véhicules 100% du début du XXe siècle pour la Fédération Française des Véhicules d'Epoque.

Henri Pescarolo, l'Homme du Mans.

Il est un des noms les plus mythiques des 24 Heures du Mans parmi les pilotes au départ de cette course. Henri Pescarolo n'est autre que le pilote ayant le plus participé à l'épreuve : 33 participations au compteur. C'est simple, Henri Pescarolo détient le record de participations dans la Sarthe. Il sera honnoré par le club des pilotes des 24 Heures du Mans, motivant les équipes du Musée des 24 Heures du Mans à mettre l'accent sur le "pilote au casque vert", sa couleur fétiche.

Pour ce salon, trois voitures sont présentées dans le cadre de salon : la Matra 670B victorieuse des 24 Heures 1974, une Rondeau M379 de 1981 et une Courage C60 de 2003 "pour couvrir tout le spectre de son aventure" précise le directeur du service Culture et Héritage de l'ACO.

Henri Pescarolo débute sa carrière de pilote automobile grâce au constructeur français Matra, qui lui donne sa chance en monoplace et en endurance. Au départ des 24 Heures du Mans en 1966, il ne quittera plus le circuit des 24 Heures ou presque. L'édition 1969 se fera sans lui, victime d'un accident en avril sur le circuit des 24 Heures qui le prive de course en juin. De retour dans l'aventure Matra, il permettra trois victoire de la marque française en 1972, 1973 et 1974.

Après l'aventure Matra, Henri Pescarolo reste aurpès des constructeurs français, et se tourne vers Rondeau. Rondeau, des voitures fabriquées en Sarthe, à 10 km du circuit des 24 Heures. Henri Pescarolo fait partie des pilotes réguliers pour le constructeur sarthois. C'est en ce sens que le Musée des 24 Heures a choisi une des Rondeau pilotées par Henri Pescarolo, celle de 1981. Mais la symbolique autour de cette voiture est double. Il y a 40 ans, Jean Rondeau remportait les 24 Heures du Mans avec une de ses propres voitures.

Passé parmi les plus grands constructeurs dans sa carrière, Porsche (avec qui il gagne une 4e et dernière fois en 1984), Sauber Mercedes ou encore Jaguar, Henri Pescarolo se tourne vers Courage, autre constructeur français et sarthois, et la Filière Elf dans les années 1990. Un nouveau chapitre de sa carrière s'ouvre ici, ce sera le dernier en tant que pilote. A plus de 50 ans, Henri Pescarolo fait office de doyen ou presque, mais il décide de se mettre au service des jeunes talents. Associé avec des jeunes pilotes désireux de faire carrière, il leur enseigne tout ce qu'il sait. Ses coéquipiers ne sont autres que Franck Lagorce ou Franck Montagny, des pilotes passés par la Formule 1. 1999, c'est la dernière participation d'Henri Pescarolo aux 24 Heures du Mans. En 2000, il deviendra directeur de l'équipe Pescarolo Sport.

Son travail auprès de la jeune génération va se poursuivre avec cette équipe. C'est aussi en ce sens qu'une Courage C60 Pescarolo Sport est présente sur le stand : "On couvre la 2e vide d'Henri au Mans en tant que directeur d'équipe" souligne Fabrice Bourrigaud. Pendant 13 ans, Henri Pescarolo alignera des voitures qui portent son nom. Là aussi, les étoiles montantes du sport automobile sont passées derrière le volant de ses voitures : Sébastien Bourdais, Benoît Tréluyer (trois fois vainqueur des 24 Heures avec Audi), Romain Dumas (2 fois vainqueurs) et bien d'autres...

Henri Pescarolo est bien l'Homme du Mans.

Ces trois voitures, chères à Henri Pescarolo, ne sont pas les seules à avoir quitté les murs du Musée des 24 Heures. Deux voitures 100% électriques sont mises à l'honneur par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque. Une dernière voiture du Musée sera présente, une Ford GT40, voiture mythique, ayant participé aux 24 Heures du Mans 1967.

Ford GT40 de 1967, voiture authentique et Grand Prix de la Fondation du Patrimoine pour une restauration.

C'est une voiture authentique des 24 Heures du Mans, sa traçabilité est assurée par l'Automobile Club de l'Ouest. Au départ des 24 Heures du Mans en 1967, cette Ford GT40 n'a pas connu la gloire de ses soeurs sur la piste. Engagée par l'équipe Ford France, elle ne verra pas l'arrivée de la course, alors que Dan Gurney et Anthony J. Foyt remportaient la course sur une... Ford de l'équipe officielle.

Cette voiture a eu une histoire avec son constructeur avant de rejoindre les collections de l'ACO et du Musée des 24 Heures. C'est aussi une voiture qui est toujours en état de fonctionnement, une authentique voiture qui a fait la course, et un grand besoin de révision pour la maintenir vivante. Ce sont autant d'arguments qui ont permis la défense de ce dossier devant la Fondation du Patrimoine, et c'est un pari gagnant. La voiture a reçu le Grand Prix 2020 de la Fondation du Patrimoine et Motul pour un chantier de restauration de deux ans en trois étapes à commencer par le châssis sur lequel il y a "beaucoup de points de corrosion", c'est l'étape pour 2020.

"Après, on en profitera pour faire une révision générale sur l'année 2021 sur l'ensemble boîte [de vitesse] et moteur. Et puis il y aura une troisième phase. On a quelques problèmes au niveau de la peinture de la voiture. On repassera par une case peinture de la voiture et de ses décorations telle qu'elle était aux 24 Heures du Mans 1967".

La restauration d'une voiture est souvent coûteuse, même pour un musée automobile, car il faut faire appel à des spécialistes. Recevoir le Grand Prix de la Fondation du Patrimoine et Motul permet également de récolté une enveloppe de 20 000 € quand Fabrice Bourrigaud estime que "sur deux ans de chantier, c'est une restauration qui va coûter entre 100 et 110 000 €".

Rétromobile est ouvert à tous à partir de ce mercredi 5 février, jusqu'au dimanche 9 février au Parc des Exposition de la Porte de Versailles à Paris.