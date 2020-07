Le musée du Louvre rouvre enfin ses portes après le confinement

Une réouverture très attendue par les amoureux de l'art. Le musée du Louvre doit rouvrir ses portes lundi 6 juillet. Après trois mois de fermeture. Mais les conditions d’entrée et de parcours ont été modifiées pour sécuriser le personnel et le public. Les gestes barrières et la distance physique devront évidemment être respectés.

Désormais pour visiter le Louvre, la réservation d’un créneau horaire est obligatoire. Elle est fortement recommandée en ligne sur www.ticketlouvre.fr. Y compris pour les bénéficiaires de la gratuité. Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans. L’entrée se fera par la Pyramide avec plusieurs files d’attente selon les créneaux de réservation. Enfin, ultime étape avant d’entrer, il faudra se laver ses mains avec un gel hydro-alcoolique.

A l'intérieur, les parcours de visite seront fléchés, sans retour possible en arrière pour éviter les croisements des flux. Dans la galerie d’Apollon, comme dans la salle de La Joconde, un sens entrée/sortie sera imposé. En plus des célèbrités comme la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace ou la Joconde, le public pourra admirer plus de 30.000 œuvres et parcourir 45.000 m2 de salles et de couloirs.

La plupart des collections seront accessibles sauf celle de la sculpture française du Moyen-Âge et de la Renaissance. Tout comme celles sur les objets d’art de la Renaissance, des XVIIIe et XIXe siècles, les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, le niveau inférieur des Arts de l’Islam ainsi que le deuxième étage conservant les peintures françaises et d’Europe du Nord.

Une partie des services ne pourra pas non plus être assurée. Les vestiaires seront par exemple fermés. Soucieux de la situation des guides-conférenciers indépendants, le musée a choisi d’accepter les groupes de 25 personnes maximum. Ils doivent être équipés de casques et de micros pour respecter la distance physique.