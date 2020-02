Le Musée International de la Réforme à Genève

A l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre, le Musée International de la Réforme expose plus de six cent objets. Des livres, manuscrits, films, objets personnels des grands réformateurs, et notamment Calvin.

"On découvre ici que la Réforme sait aussi ce qu'est la beauté, le témoignage, le souvenir. De quoi aller à l'encontre des clichés !" sourit Gabriel de Montmollin, directeur du Musée.

La réforme en 7 minutes

A l'entrée du Musée, un petit film présente de manière humoristique et didactique la Réforme en sept minutes ! De quoi permettre au visiteur de faire son choix entre les quatorze salles du musée, en fonction de son intérêt.

"Dans chaque salle vous trouverez au moins cinq objets exceptionnels et rares". Une pause culturelle et spirituelle à découvrir lors d'une visite de Genève, si justement surnommée la "Rome protestante".