Le musée Jean Chouan

Il aurait pu être sabotier comme son père, travailler la terre et rester un de ces nombreux anonymes. Ses convictions, son cran, voire sa témérité et le contexte politique en ont décidé autrement. L’humble mayennais, Jean Cottereau , plus connu sous son surnom de Jean Chouan a lancé un mouvement de résistance à la république. Isabelle Rupin de radio Fidélité Mayenne est allée dans la maison où il a grandi, devenu musée. Elle nous y attend en compagnie d’Inès, guide de ces lieux.