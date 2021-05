Le Museon Arlaten fait peau neuve

Le « musée arlésien » a été fondé à la fin du 19ème siècle par le poète provençal Frédéric Mistral, qui avait souhaité donné vie à ce musée comme extension de son œuvre littéraire : « un lieu qui pouvait parler de sa culture, de ses mémoires et de son terroir », analyse Aurélie Samson, la directrice.



Accessibilité et numérique



Soutenu à hauteur de 22,5 millions d’euros par le département des Bouches-du-Rhône, le Museon Arlaten a été rénové à la fois sur le plan architectural et muséographique. Un nouveau parcours d’exposition a ainsi été imaginé avec deux orientations principales : l’accessibilité et le numérique.



Se voulant abordable pour tout public (personnes à mobilité réduite, sourds et malvoyants mais aussi enfants et jeunes), l’établissement a souhaité miser sur le tactile et multimédia afin de rendre certains contenus plus ludiques et poétiques. Ces techniques permettent également de transmettre un patrimoine plus immatériel (langue provençale, chansons ou musiques traditionnelles).



La Provence, de l’antiquité à nos jours



Réunissant objets, costumes, traditions ou encore mobilier, le Museon Arlaten se veut être un condensé de « la vie quotidienne des provençaux de l’époque contemporaine de Frédéric Mistral à aujourd’hui », précise la directrice. Du costume de l’arlésienne aux récentes inondations en passant par les cabanes camargaises, le Museon Arlaten a l’ambition de garder mémoire des coutumes régionales et populaires.



A l’occasion de sa réouverture, l’entrée au Museon Arlaten est gratuite (hors visites guidées et audio-guides).

http://www.museonarlaten.fr/

Crédits musiques :

- La Canaille (enregistrement réalisé par La Hulotte / interprètes : Patrick Vaillant à la mandoline, Isabelle Desmero au chant)

- Extrait du chant X de Mireille : prière de Mireille, mourante, aux Saintes-Maries-de-la-Mer (enregistrement réalisé La Hulotte / lu par Marjorie Isouard)

- Suite de rondeaux de Gascogne (enregistrement réalisé La Hulotte / interprète : Bastien Fontanille)