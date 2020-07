Le Muséum d'histoire naturelle de Blois

« Montrer la diversité du vivant et instruire le public, c’est vraiment ce qui fait le propre d’un musée. On a un rôle de vulgarisateur des connaissances scientifiques. » Pascal Girodon, directeur du Museum d’Histoire Naturelle de Blois explique le rôle joué par l’établissement qu’il dirige.

Et tout cet été, le musée d’Histoire Naturelle de Blois s’attache à faire découvrir le cycle de la vie des oiseaux. Avec un focus tout particulier sur ce qui fait la spécificité de cette espèce : le chant.



L’exposition temporaire « Les oiseaux (en)chanteurs » est donc à découvrir jusqu’au 20 septembre. « Le Blaisois, carrefour des régions naturelles », l’exposition permanente du museum donne à voir la biodiversité et la richesse naturelle du département.





Le musée est ouvert du mardi au samedi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Et le dimanche de 14 heures à 18 heures.

Tarifs : 5 euros pour les adultes ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ; 2,5 euros en tarif réduit ; gratuit avec le Pass Ville de Blois.

Plus d’informations sur le site internet du Museum d’Histoire Naturelle : https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum