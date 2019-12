Le Naturopole de St Bonnet de Rochefort et l'Université d'Auvergne ensemble

Comment développer les inter actions entre les chercheurs universitaires et les territoires auvergnats ? L’i Site Cap 20-25 donne un début de réponse. Porté par l’université Clermont-Auvergne, ce projet veut faire émerger une université de recherche d’envergure internationale. Avec à la clé quatre challenges, l’alimentation, la santé, la mobilité et la protection de la population contre les risques naturels. Une action menée conjointement avec les territoires auvergnats. La communauté Saint Pourçina Sioule Limagne a signé hier une convention en ce sens. Avec pour faire de lance, le Naturôle de Saint Bonnet de Rochefort qui va travailler sur deux axes : l’alimentation et la santé.