Le niveau du Cher extrêmement bas pour une opération de nettoyage

Depuis le 25 septembre, le Cher est quasiment à sec. La sécheresse n'y est pour rien, c'est la conséquence d'une opération de nettoyage. On vous en dit plus dans ce journal.



Adopter des poules pour réduire ses déchets...une expérimentation proposés par Agglopolys à des habitants. L'opération est renouvelée cette année et étendue à 100 nouveaux foyers



De la pluie pour demain. On devrait avoir des averses tout au long de la journée. Les températures seront de 16 degrés en moyenne.