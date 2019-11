Le pape François nomme Mgr Vincent Jordy archevêque de Tours

Mgr Vincent Jordy va quitter le Jura pour la Touraine. Le pape François l’a nommé archevêque de Tours. Mais on ne connaît pas son successeur au diocèse de Saint Claude.

Le pape François a annoncé, lundi 4 novembre, la nomination de Mgr Vincent Jordy à la tête du diocèse de Tours. Mgr Jordy occupait jusqu’à présent la fonction d’évêque de Saint Claude, dans le Jura. Il prendra ultérieurement ses fonctions en Touraine, en remplacement de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin. Ce dernier, âgé de 75 ans, a démissionné de ses fonctions pour raison d’âge.

On ne connaît pas le nom du successeur de Mgr Jordy à la tête du diocèse jurassien. On ne sait également pas quand Mgr Vincent Jordy prendra ses fonctions d’archevêque de Tours. Dans un communiqué publié lundi 4 novembre par le diocèse de Saint Claude, Mgr Jordy n’a pas manqué de s’adresser à ses ouailles, non sans émotion.

"Quand je suis arrivé chez vous, je ne connaissais rien du Jura. […] Depuis l’Eglise du Jura est devenue ma faille, faite de lien d’amitié et de collaborations. Vous m’avez appris à entrer dans votre histoire et à en écrire quelques pages avec vous. Je vous en remercie profondément" peut-on notamment lire.



Mgr Vincent Jordy au micro de RCF Jura: