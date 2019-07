Le parc oriental de Maulévrier est le plus grand jardin japonais d'Europe !

Avec ses 12 hectares autour d'un vaste lac, le parc oriental de Maulévrier, près de Cholet, est le plus grand jardin japonais d'Europe. Créé par un architecte passionné d'Orient, à la fin du XIXème siècle, il est resté à l'abandon près de 40 ans avant d'être racheté par la Ville pour être restauré et ouvert au public. Il propose une balade ponctuée de "niwaki", arbres taillés à la japonaise, de sculptures orientales, de chants d'oiseaux et de cascades, où chaque élément possède une symbolique précise. Visite guidée avec Fabrice Jeanneteau, un salarié du parc, au micro de Marion Bastit.





Le parc oriental de Maulévrier est ouvert tous les jours de l'été de 10 h 30 à 19 h 30. L'entrée coûte 7,50 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans.