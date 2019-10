Le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, un refuge pour animaux exotiques

L'INTERVIEW / Des animaux soignés et remis sur pattes

En juin 2007, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire s’est vu proposé par les autorités un hippopotame, un animal saisi à un propriétaire qui le détenait illégalement. C'est à ce moment là que Pierre Thivillon, directeur du parc zoologique, l’a recueilli et soigné. Quelques mois plus tard, cet hippopotame rejoignait une réserve africaine et ses congénères pour une vie plus adaptée. C’est ainsi qu’est née l’association Tonga Terre d’Accueil. Actuellement, plus de 300 animaux sauvages ont déjà pu bénéficier de soins et l’association prend de l’importance : elle est référencée par de nombreux zoos en Europe et même dans le monde.

Pierre Thivillon, le directeur du parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, était au micro de Gérard Fay de RCF Saint-Etienne.

Pour aller plus loin : https://www.espace-zoologique.com/



L'INSTANT CULTURE

Le Château de Vaux-le-Vicomte ouvre ses portes aux familles pour les vacances.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/le-chateau-de-vaux-le-vicomte-ouvre-ses-portes-aux-familles-pour-les-vacances



AU MENU EGALEMENT

• Bien vivre, avec le magazine La Vie / Des seniors à l'Abord'Âge !

• Ça fait du bien d'en parler, avec Hervé Perott, aumônier du Secours Catholique Caritas France / Gravité ... joie

• Cas d'école, avec la Fondation Saint Matthieu / Maintenon-Sacré-Coeur de Tours