Le parcours de vie d'une jeune artiste Montbéliardaise

Les étudiants sont de plus en plus nombreux a ne pas trouver leur voie une fois le bac en poche et certains se décident a tenter une aventure artistique.



C'est le cas de Marie Bramorski. A tout juste 20 ans, elle se donne un an pour se lancer dans la musique avant de reprendre ou non les bancs d'une formation. Et choisir la musique était pour elle une évidence, elle est au micro de Michaël Dégardin, RCF Belfort-Montbéliard.