â€‹Le parcours du 69Ã¨me CritÃ©rium du DauphinÃ© dÃ©voilÃ©

1100 kilomètres, 10 départements traversés

Le parcours de la 69e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé le 16 mars 2017 au siège de la Région Auvergne Rhône Alpes.

La plus importante course cycliste de la région comptera 8 étapes pour un total de plus de 1100 kilomètres dans dix départements différents. Cette année, la course démarrera de Saint-Etienne (Loire) le 4 juin 2017. Le parcours passe notamment par la Tour-du-Pin (Isère), Mâcon (Saône-et-Loire) ou encore par l’Alpe d’Huez (Isère). Cette course est aussi une bonne occasion pour faire de la publicité à la Région, Christian Prudhomme, président d'A.S.O, Amaury Sport Organisation, société organisatrice de l'événement.



Événement touristique

C’est aussi une occasion pour la Région de rappeler que l'événement est important pour le tourisme: avec près de 600 nuitées d'hôtel par jour pendant toute la durée du Critérium du Dauphiné. Marie-Camille Rey, vice-présidente régionale aux sports rappelle qu’Auvergne-Rhône-Alpes est la première région cycliste de France.