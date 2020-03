Le Paris-Nice de passage dans le Berry

Dans votre émission Berry Sport nous ferons un retour sur le Paris-Nice. La course cycliste est passé dans notre région la semaine dernier.



L'occasion pour Guillaume Martin-Deguéret d'aller à la rencontre des locaux de l'étape : Julian Alaphilippe le Saint-Amandois et Marc Sarreau, sprinteur Vierzonnais.



Vous entenderez également Christian Prud'homme, le patron du Tour de France. Et quelques uns des spectateurs au micro de Jean-Michel Athomas.