Le parti des abstentionnistes reculera-t-il ce dimanche?

Cela aura été la grande surprise du 1er tour des élections régionales et départementales. Avec une participation d'à peine un électeur sur trois, le scrutin de dimanche dernier a désarmé plus d'un observateur de la politique locale. Pourtant derrière ce chiffre de 67% d'abstention se cache des motivations très diverses. Pour Michel Boivin, politologue et enseignant à l'université de Caen, l'abstention des Français n'est pas gravée dans le marbre, elle est intermittente...