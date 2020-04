Lancé à Talmont Saint Hilaire en 2015, suite aux attentats de Charlie hebdo, le Passeport du Civisme s'adapte au confinement. Ce document, destiné à transmettre les valeurs du civisme aux plus jeunes par des actions ludiques et pédagogiques, est actuellement proposé à 5 000 élèves de CM2, dans 300 communes en France. Et sur ces 300 collectivités, une cinquantaine, dont 10 en Vendée, ont adapté le passeport, avec 3 nouvelles actions, spéciales confinement... Les précisions de Maxence de Rugy, maire de Talmont Saint Hilaire, et président de l'association des maires pour le civisme.