Le patrimoine religieux et les saints en Bretagne

L'association Acigné Autrefois a pour but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la commune d’Acigné et des alentours. Acigné, une petite bourgade tranquille de la périphérie rennaise a beaucoup de choses à raconter sur son passé. Alain Racineux, président de l’association et Jean-Jacques Blain, secrétaire d'Acigné autrefois sont au micro de Bernard Clermont avec le père Joël Bigot qui a silloné la Bretagne, ses églises et ses chapelles.