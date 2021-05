Le Pays de Pouzauges joue la carte de l'humour pour trouver des médecins

C’est avec une vidéo humoristique et décalée que le Pays de Pouzauges lance un appel aux médecins, pour qu’ils viennent s’installer sur le territoire… Depuis plusieurs années, le Pays de Pouzauges est classé en « zone d’intervention prioritaire » par l’Agence Régionale de Santé. Le territoire, qui comptait encore 17 généralistes il y a 10, n’en a plus que 9 actuellement, dont 2 ont l’âge de la retraite. Soit un médecin pour plus de 2 500 habitants…