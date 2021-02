Le PCF de Bourges lance une pétition pour les hôpitaux de l'agglomération

Les communistes de Bourges tirent la sonnette d'alarme sur la situation des hopîtaux de l'agglomération de Bourges. Ils ont lancé une pétition il y a quelques jours.



La mobilité se renforce dans l'Indre. Dans l'agglomération de Châteauroux six aires de covoiturage sont en projet. Une première dans le département.



Et on parlera BD en fin d 'édition avec le nouveau livre de Bernard Capo. L'auteur berruyer imagine la rencontre entre deux personnages berrichons : George Sand et Jean Sautivet.