Le PCF de Gironde organise des ventes solidaires au juste prix

Le parti communiste français se mobilise pour les circuits court en organisant ce soir 18 octobre et demain dans la métropole bordelaise des marché solidaires dans les quartiers populaires.

L'opération concerne les fruits et légumes produits en Lot et Garonne, et se déroule dans 5 communes de la Métropole bordelaise.

L'idée est de marquer la volonté de soutenir une économie plus juste, dans la logique des circuits courts, notamment pour les producteurs agricoles. L'opération est reconduite en Gironde depuis plusieurs années, pour protéger les producteurs de proximité, point fort défendu par le parti en vue des élections municipales.

Olivier Escots est animateur de la commission "fruits et légumes, circuits courts" au sein du PCF 33.

La volonté du parti communiste est aussi de permettre à des publics qui n'ont pas accès à ces produits de qualité, de les acheter en positionnant les marchés au plus près de leur domicile.

Le sujet de l'alimentation, des circuits courts, les politiques municipales pour aider à la mise en place d'Amap, tout ceci fait partie des points forts défendus par le PCF en vue des élections municipales, que le parti prépare activement, sous le signe de l'union.

Il est en concertation notamment dans les 5 villes où se déroulent les ventes solidaires.

Les ventes solidaires au juste prix ont lieu ce vendredi soir :

Bègles rue du prêche

illenave d'Ornon cité de Sarcignan

Talence Thouars près de l'ancien bureau de poste

Mérignac devant le collège Jules Ferry

et demain matin

Bordeaux cité des Aubiers

Bègles cité Maurice Torres