Le pèlerinage M de Marie était à Tours !

Le pèlerinage le M de Marie passe par Tours, pour une après-midi d'adoration et de prière. La calèche qui porte Notre-Dame de France a relié la basilique Saint-Martin à Saint-Pierre des Corps.



L'entretien des voiries, sujet sensible... on le verra dans ce journal à Blois où la mise en place d'un plan cyclable va tout bouleverser.



Le ciel se couvre et l'air se rafraichit pour ce weekend. Nous revenons à des températures autour des 20 degrés.