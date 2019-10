Le père Bruno Delaroche va essayer de vous faire rire avec ces 555 histoires !

"Les perles du curé, le best of des blagues cathos" c'est le nouveau livre du père Bruno Delaroche qui sort ce mercredi 16 octobre 2019. Ce livre c'est 280 pages de blagues et il nous propose 555 histoires drôles sur Dieu, la foi et des situations réellement vécus. Le père Bruno Delaroche est revenu sur cette publication, de l'idée initiale à la concrétisation. Il a même raconté quelques blagues à notre journaliste Pierre Girault pour RCF Sarthe.