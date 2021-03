Le père Marc Beaumont (diocèse de Cambrai), nommé évêque de Moulins.

Jusqu’à présent, Mgr Marc BEAUMONT était Doyen des Marches du Hainaut, Curé modérateur des paroisses Sainte Maria-Goretti du Hainaut, Saint François en Val d’Escaut et Saint Jacques en Val d’Escaut, Délégué diocésain à la Pastorale de la Communication, secrétaire général du conseil presbytéral.



L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur Marc BEAUMONT auront lieu le dimanche 16 mai à 15h en la cathédrale Notre-Dame-de-l ’Annonciation de Moulins.

Le père Marc Beaumont a réagi a sa nomination en publiant le message suivant:

"Après plus de trente années de sacerdoce au service de notre diocèse, le Saint Père m'appelle comme évêque de Moulins. Avec reconnaissance et un petit pincement au cœur, je voulais avec vous rendre grâce pour ce que le Seigneur a réalisé durant ces années. A travers des rencontres fortuites ou plus suivies, des projets se sont réalisés, des relations ont grandi, des liens forts ont été tissés. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour tout ce que vous m'avez apporté et la joie que j'ai eu à collaborer avec vous au service de l'annonce de l’Évangile. En répondant à l'appel à devenir prêtre je faisais le don ma vie au Christ pour le service de son Église. S'il y a eu parfois des épreuves à traverser, Il a toujours été présent. Aujourd'hui, tel Abraham, c'est avec la force de la foi que je pars, habité de la question de Marie « Comment cela va-t-il se faire ? » et de la confiance en la réponse de l'ange « rien n'est impossible à Dieu ». Je compte sur votre prière, vous pouvez compter sur la mienne. Que cette semaine nous aide à passer à la suite du Christ de la mort à la Vie et à entrer dans l'espérance de la Résurrection."