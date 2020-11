Le père Noël en vert au Secours populaire

Si certaines initiatives ont du être abandonnées pour cause de Covid-19, les distributions de colis festifs et des jouets seront maintenues avec des dons de jouets neufs, de bijoux, de livre ou de séance de cinéma.

A noter ce samedi 28 novembre et ce samedi 5 décembre, de 9h à 17h, une grande vente de décorations de Noël, de sapins, de montres et de bijoux est organisé au Secours populaire. De même que le 4ème marché Pop'03 pour faire le pline de produits frais en circuit court; Rendez-vous de 9h 30 à 12 h 30 dans les jardins de l’antenne d’Yzeure.

Une Participation de solidarité de 0,50 € le kilo est demandée.