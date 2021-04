Le Père Roullière se réjouit de pouvoir célébrer en public les offices du triduum pascal

L’an dernier, aucun office public n’avait pu être célébré pendant le carême et Pâques, en raison du confinement. Cette fois, c’est possible, mais avec des contraintes. Les paroisses du diocèse se sont adaptées, pour permettre aux fidèles de vivre les offices du triduum pascal, qui débute aujourd’hui avec le jeudi saint. Le Père Roullière, curé des paroisses Notre Dame des Trois Provinces et Saint Martin de Montaigu, se réjouit de pouvoir célébrer ces offices cette année…