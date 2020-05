Le père Thierry Magnin quitte la Conférence des Evêques de France

Le père Thierry Magnin quitte son poste de secrétaire général de la Conférence des Evêques de France. Dans une lettre envoyée le 11 mai dernier à la CEF, il a indiqué qu'il ne souhaitait plus poursuivre sa mission de secrétaire général auprès des évêques de France. En accord avec le Conseil permanent de la CEF, le père Magnin quittera donc son poste à la fin de l'été 2020.

Nommé il y a un an pour une mission de trois ans, le père Thierry Magnin a expliqué que cette charge représentait pour lui "un tourbillon qui ne finit jamais". Il regrette notamment de ne pas avoir pu approfondir tous les domaines de sa mission. Pour vivre plus sereinement ses engagements, à l'âge de 67 ans, il préfère donc remettre sa charge aux évêques.

Une décision et un discernement reconnus et salués par les évêques de France. Ces derniers ont indiqué que le processus de recrutement d'un nouveau secrétaire général était d'ores et déjà entamé. Avec cette fois-ci la volonté de définir le poste le plus "précisément possible". "Un tel rôle dépend beaucoup de celui ou celle qui l'occupe" concluent les évêques.