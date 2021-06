Le petit Prince à la Boudaisière

Le petit prince fait escale cette année au château de la Bourdaisière au coeur d'une exposition qui s'appelle Dessine-moi ta planète.



L'ADA Blois Basket voit grand pour l'avenir. Le club de basket nous présente son projet de centre de performance qui devrait être prêt si tout va bien pour la saison 2023/2024. Un projet sportif et économique.



Le temps sera mitigé encore demain : 22 maxi sur les deux départements et des averses côté Loir et Cher.

