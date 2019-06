Le pétrole serait-il trop bon marché ?

Intro : Nous sommes très dépendants des énergies fossiles et c'est sans doute la raison pour laquelle nous les considérons comme trop chères ! C'est sans doute l'avis de Franck GIRE ,un scientifique professeur à l'ENISE, que nous allons rencontrer dans cette émission planète sciences .

Désa : Il nous est donc indispensable de d'utiliser de nouvelles sources d'énergie autres que les énergies fossiles et de limiter très vite la consomation de pétrole gaz et charbon .