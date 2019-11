Espace INFO ENERGIE de la Nièvre 13, avenue Pierre Bérégovoy 58000 NEVERS 03 86 38 22 20 - infoenergie@ale-nievre.org - www.ale-nievre.org Membre du réseau " FAIRE ", un "Espace INFO ENERGIE " (EIE) développe une mission financée par l’ADEME et les collectivités partenaires visant à informer gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller INFO ENERGIE au public sont indicatifs, non exhaustifs et à partir des seuls éléments présentés / demandés par le public. Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des conseils présentés par un Conseiller INFO ENERGIE relèvent de la seule responsabilité du public. La responsabilité du Conseiller INFO ENERGIE et de la structure accueillant l’Espace INFO ENERGIE ne pourra en aucun cas être recherchée. Nevers Agglomération : Née le 1er janvier 2003, Nevers Agglomération c’est l’unique agglomération du département de la Nièvre, 13 communes dont Nevers, la Préfecture du département, le principal bassin de vie soit près de 70 000 habitants (1/3 de la population nivernaise) et d’emploi avec 2 777 entreprises et 33 000 emplois, la 7e Communauté d’agglomération de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nevers Agglomération regroupe donc treize communes avec des identités complémentaires pour un territoire toujours plus attractif et ambitieux : Challuy, Coulanges-lès-Nevers, Fourchambault, Garchizy, Germigny-sur-Loire, Gimouille, Marzy, Nevers, Parigny-les-Vaux, Pougues-les-Eaux, Saincaize-Meauce, Sermoise-sur-Loire, Varennes-Vauzelles Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage : Chaque habitant de l’agglomération produit en moyenne 500 kg de déchets par an dont la moitié sont des Ordures ménagères résiduelles (déchets restant après la séparation des emballages recyclables et du verre). A travers son label « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », Nevers Agglomération s’est engagée à réduire de 11% la quantité (mais aussi la toxicité) des déchets produits sur son territoire. Cet objectif est réalisable en changeant quelques habitudes. Il s’agit par exemple d’apposer un stop pub sur sa boite aux lettres, donner ses vêtements, composter ses déchets de cuisine et pleins d’autres petits gestes au quotidien. Voici les coordonnées de Nevers Agglomération pour les usagers qui souhaiteraient nous recontacter. N° VERT : 0 800 100 311 (relatif aux questions sur les déchets), sinon N° de l’accueil 03 86 61 81 60 Site internet : www.agglo-nevers.fr