Le plan de déploiement de la fibre optique à Dole

Au total, entre mars 2017 et aujourd’hui, l’opérateur de télécommunication Orange a mis en place 44 armoires optiques dans la cité jurassienne.

Elles donnent la possibilité à plus de 13 000 foyers ou locaux professionnels d’avoir accès à l’internet très haut débit, en se raccordant au réseau de la fibre grâce aux différents fournisseurs d’accès.

L’opérateur mise sur 500 à 600 raccordements par mois avant la fin de l'année 2020.

La fibre optique permet aussi de répondre à la hausse des usages sur internet et des besoins en données, en particulier depuis le début du déconfinement.