Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement sera-t-il approuvé ?

Quand on parle de pollution on oublie souvent la pollution sonore. Dans l'Orne un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement est mis en œuvre et vise à réduire les nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres. Concrètement sur les routes départementales de l'Orne, les niveaux réglementaires sont dépassés sur une quarantaine de kilomètres. C'est le sujet que vous abordez aujourd'hui dans Midi en Normandie, Jérémie Loizeau...