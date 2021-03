Le plan de relance pour préserver la biodiversité en Bourgogne Franche-Comté

La rencontre s'est déroulée sur la Montagne des Trois Croix, entre Côte-d'Or et Saône-et-Loire, sur un site emblématique des milieux naturels en pelouses calcaires.

Le Conservatoire préserve depuis 30 ans ces milieux particuliers partout en Bourgogne.

Carine Duthu, attachée de direction et chargée de communication nous en dit plus au micro de Olivier Guillaume de RCF Nièvre.