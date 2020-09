Le plan France Relance favorise l'insertion par l'activité économique

L'Insertion par l'Activité Economique (IAE) est un des principaux leviers dans la lutte contre le chômage de longue durée. Dans l'Orne, L'Atre, un Atelier tremplin pour la réinsertion et l'emploi, met en pratique des modes d'évaluation et de recrutement pour insérer un public précaire, habituellement discriminé. Mathilde Poisson la directrice de l'Atre et Anne Legaël assistante de direction.