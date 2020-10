Un beau projet entrepreunarial a récemment vu le jour à Tours : le Play Café.

Ahmed Rouis-Bouabdallah reçoit Caroline Bodin-Soufflet, la fondatrice et gérante de ce café / restaurant original.

Cette dernière a présenté son établissement aux auditeurs d'Onde Active et particulièrement aux parents désireux de partager des moments de convivialité mêlant plaisir, tranquillité et sécurité.

Une émission à réécouter sur RCF !