Le plus dure est de perdre l'odeur de vos proches

Le COVID 19 aura eu au moins une conséquence positive: mettre en lumière le handicap que constitue la perte d'odorat. Depuis plusieurs années l'association Asmonie sensibilise le grand-public à ce handicap.



Une maladie qu'on ne regarde plus comme avant depuis l'apparition du Coronavirus, comme le constate Jean-Michel MAILLARD, anosmique et président fondateur de l'association. Il a lancé une application gratuite pour récupérer le goût et l'odorat post-covid.