Le plus grand dirigeable du monde sera construit en Gironde

L'entreprise française Flying Whales va implanter à Laruscade, dans le nord du département, la première usine de production et d'essais de dirigeables pour le transport de charges lourdes.

Conçu pour l'extraction de bois en zone difficile, ce dirigeable a vocation grâce à ses capacités de chargement et déchargement en vol stationnaire, à apporter des solutions aux nombreux problèmes de logistiques et d'enclavement.

Une solution à bas coût, surtout écologique qui fera entrer la région dans l'ère du transport durable de marchandises. La région qui a investi environs 10 millions d’euros dans ce programme ambitieux il y a deux ans se réjouit de l'émergence du projet.

On écoute Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine.

Cette implantation à Laruscade permettra la création de 200 à 300 emplois qualifiés. Sébastien Bougon est le président de l'entreprise Flying whales.

Le premier dirigeable, devrait sortir d'usine en 2023. Viendront ensuite des essais en vol, sur place, pendant un an et demi. Ces dirigeables seront progressivement électrique pour n'émettre aucune emprunte carbone.