"Le poème, le poète et le lecteur: une trinité poétique"

Yvon Le men sera ce samedi à Alençon, il est le parrain du Festival Poésie et Davantage. Pour lui la poésie à toute sa place dans le monde contemporain.



"Plus j'écris et plus je suis étonné de ce qu'apporte la poésie à la vie des gens." Dans un monde baigné d'immédiateté et d'images, le prix Goncourt de la Poésie 2019 est convaincu "qu'aujourd'hui, l'état de la langue est en danger par abus de pouvoir, de langage, etc,et qu'ainsi le poème a un avenir immense car la poéise fait attention à ce qu'elle dit..."