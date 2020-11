Le point sur l'épidémie de coronavirus dans la région Centre-Val de Loire

Dans cette édition, on fera un point de situation de l'épidémie de coronavirus en Centre Val de Loire. Une amélioration des éléments épidémiologiques apparaît mais elle ne se transcrit pas encore à l'hôpital.



La CGT demande des renforts de personnels à l'EHPAD de Taillegrain à Bourges. Les personnels ont du mal à faire face à la crise alors que le virus circule dans l'établissement.



L'élevage bientôt facilité grâce à un système de caméras? C'est l'objectif d'Animov, un projet de recherche en cours grâce à l'IUT de l'Indre.



Et on terminera par un mot de culture. Le cinéma peut nous faire découvrir la Région. Un personnage a été inventé en ce sens par l'agence Ciclic : elle s'appel Marie Dupont. On lève le mystère en fin d'édition.