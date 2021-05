Le Pont de la Liberté baptisé à Cattenom, Khalifé Khalifé et Philippe Voivenel

Nous débutons l'émission avec le docteur Khalifé Khalifé, le recul de la covid et l'avancée des vaccinations.

Nous entendons les maires des 2 communes, Bernard Zenner et Pierre Zenner ; un conducteur de Jeep millésimée 1945, Jacques Eberlé, membre de l'association Moselle River et Patrick Weiten, président du Conseil Départemental de la Moselle.

Ce soir nous parlons théatre avec Les Impromptus ainsi que Chantal de la Touanne et Philippe Voivenel.

De plus, nous entendons la chro écolo d'Elo.