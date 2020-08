Le Préfet de Moselle Laurent TOUVET prend ses fonctions et dit ses priorités

Parmi ses priorités : gérer la crise sanitaire, mais aussi ses conséquences économiques et sociales en Moselle...



Laurent TOUVET, nouveau préfet de Moselle, prend ses fonctions en cette rentrée 2020. Précédemment préfet du Bas-Rhin, il a aussi passé 13 ans au Conseil d'Etat, et a été élu local.



Parmi ses priorités : gérer la crise sanitaire, mais aussi ses conséquences économiques et sociales... Laurent TOUVET se dit aussi réservé sur d'éventuelles dérogations qui permettraient à des événements d'accueillir plus de 5000 spectateurs. Le FC Metz est concerné, tout comme certaines salles de concert. Les services de l'Etat resteront en tous cas attentifs à l'évolution de la situation sanitaire...