Le premier restaurant étudiant solidaire de France va ouvrir à Nice

Amaury Baudoux, président de la Face 06 nous accueille dans les locaux étudiant de la rue Alsace-Lorraine. Ici depuis six ans, l'espace "dédié aux associations étudiantes" va se transformer en restaurant. La précarité des étudiants augmente avec la crise Covid et "ce premier restaurant solidaire pour les étudiants et par les étudiants" est une première en France

Une ambiance de partage

Amaury Baudoux voit ce lieu comme un lieu de partage, un lieu ou l'on apprend à se connaitre. "L'idée de se retrouver ensemble d'avoir une cohésion sociale" qui manque cruellement.

La cuisine centrale de la ville de Nice va s'occuper de la logistique des repas qui seront servis. Ceux qui vont faire fonctionner le lieu ? "Des bénévoles de la Face 06 donc des étudiants". Ici, pas de justificatif pour manger dans ce restaurant qui est... gratuit.