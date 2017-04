Le prÃªtre, nous le voulons Saint. Le BILLET d'Anne-Marie Dort, RCF Bordeaux

Aujourd’hui, Jeudi Saint, Jésus se donne à l’humanité sous forme de pain et de vin. Depuis 2000 ans les prêtres, dans la continuité apostolique, refont les gestes de Jésus au service de l’extraordinaire mystère eucharistique de présence de Dieu dans l’hostie.

Le prêtre, nous le voulons Saint. Nous lui demandons tout : disponibilité, chaleur humaine, compréhension, conseils, … Mais nous, que lui donnons-nous ? Lui qui touche nos âmes, qui est main et parole de Dieu dans les sacrements, porteur de Dieu à l’eucharistie, il a besoin de nous !

Le prêtre a besoin de nos prières, mais il a aussi besoin de nous, financièrement. Il a renoncé à une carrière parfois brillante, pour être totalement le vecteur de Dieu et il s’abandonne pour sa subsistance entre nos mains.

Dans le monde évangélique, on voit des paroisses d’une centaine de familles qui font vivre leur pasteur par leurs dons. La dîme n’est alors pas un vain mot. Réfléchissons-y. Ayant la chance de payer des impôts, c’est quand je remplis ma déclaration de revenus que je vois concrètement l’importance financière de Dieu pour moi.

Les chrétiens sont la communauté la plus généreuse et la plus sensible aux appels caritatifs. Mais pensons-nous à donner à nos prêtres par le Denier de l’Eglise, par la Fondation pour le clergé qui les aide à subsister quand le grand âge arrive. Ont-ils d’ailleurs jamais une retraite ? Lorsqu’ils n’ont plus assez de forces pour s’occuper d’une paroisse, ils se voient souvent confier une communauté religieuse.

A la supplication traditionnelle : Mon Dieu, donne-nous des prêtres, de saints prêtres… j’ai envie de rajouter, mon Dieu, fais de nous de saints paroissiens pleins de sollicitude, d’indulgence, de générosité et de reconnaissance pour nos prêtres.

Sainte Semaine vers Pâques !

Anne-Marie Dorthe