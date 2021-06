Le printemps de Bourges s'adapte aux normes sanitaires

Coup d'envoi du Printemps de Bourges le 22 juin ! Comment le festival va se dérouler dans la ville dans ce contexte sanitaire ? Des nouveautés innovantes sont mises en place, mais c'est encore le flou pour les bars et restaurants



Trinquons et mangeons ensemble ! C'est le nom de l'opération coup de pouce de la communauté de communes Beauce Val de Loire pour aider restaurants et bars de son territoire. On vous en détaille le principe dans cette édition.